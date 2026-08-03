ULTIME NOTIZIE 03 AGOSTO 2026

Brasile, Lula ufficializza la ricandidatura: "Sono in gran forma"

Sao Paulo, 3 ago. (askanews) - Luiz Inàcio Lula da Silva ufficializza la candidatura per un quarto e ultimo mandato alla presidenza del Brasile. A 80 anni, il leader del Partito dei Lavoratori assicura di essere in gran forma e apre la campagna per le elezioni di ottobre nel segno della sovranità nazionale. Il principale avversario sarà Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro e alleato di Donald Trump.

"Prenderò molto sul serio la questione delle terre rare e dei minerali critici. Ci sono troppe persone che mettono il naso nei nostri affari e le mani sulle nostre terre. Tutto questo finirà. È un patrimonio del popolo brasiliano - dice Lula - Si può evitare la metà delle spese sanitarie seguendo ciò che ci indica la natura. Io l'ho imparato. Per questo, care compagne e cari compagni, sono in gran forma".

Sula Santos, impiegata amministrativa: "Il Brasile è nostro, il Brasile è dei brasiliani. Non appartiene agli Stati Uniti, non appartiene all'Argentina e non appartiene a nessun altro".

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