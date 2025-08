Brasilia, 6 ago. (askanews) - Il presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva è scoppiato in lacrime ricordando i tempi "molto precari" vissuti quando ha iniziato a lavorare in fabbrica. Afferma di essersi "vergognato" a dire ai colleghi di avere fame. "La fame ti divora dentro", ha detto visibilmente emozionato e con la voce rotta dal pianto, tra gli applausi del pubblico, durante un evento organizzato dal Consiglio Nazionale per la Sicurezza Alimentare a Brasilia.