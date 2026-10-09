ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2026

Brasile, Lula in piazza dopo la sconfitta al primo turno delle elezioni

Brasilia, 9 ott. (askanews) - Il presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva saluta i sostenitori durante un comizio elettorale a Brasilia, in vista del ballottaggio del 25 ottobre. Lula cerca di recuperare lo svantaggio dopo il primo turno delle presidenziali, vinto dal conservatore Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, con il 47% dei voti contro il 45,2% del presidente uscente. Il candidato della destra ha promesso che, in caso di vittoria, concederà la grazia al padre, condannato a 27 anni di carcere per il tentativo di colpo di Stato seguito alla sconfitta elettorale del 2022.

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