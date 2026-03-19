ULTIME NOTIZIE 19 MARZO 2026

Brasile, Lula firma la legge per una stretta sui social per i minori

Milano, 19 mar. (askanews) - Il Brasile introduce nuove misure per limitare l'accesso dei minori ai social e rafforzare la protezione online, per evitare contenuti violenti o illegali. Circondato da bambini di tutte le età, il presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva ha firmato il nuovo Statuto Digitale per Bambini e Adolescenti.

La legge, entrata in vigore dopo uno scandalo legato allo sfruttamento di minori, era una priorità per un Paese altamente connesso come il Brasile. Le piattaforme dovranno collegare gli account degli under 16 a quelli dei genitori e adottare sistemi di verifica dell'età più affidabili, superando l'autodichiarazione.

Stop anche alla pubblicità mirata a bambini e adolescenti e alla riproduzione automatica dei video. Per chi viola le regole, previste multe fino a 50 milioni di reais (circa 8,3 milioni di euro), sospensioni e, nei casi più gravi, il divieto di operare.

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