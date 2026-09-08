Brasile, Bolsonaro Jr infiamma San Paolo e attacca il giudice Moraes

Roma, 8 set. (askanews) - In migliaia si sono radunati a San Paolo in Brasile per sostenere il candidato presidenziale di destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, che durante le celebrazioni per la Festa dell'Indipendenza ha denunciato con forza la corruzione nei tribunali. Un mare di magliette verdi e gialle ha invaso la celebre Avenida Paulista, dove alcuni partecipanti hanno chiesto le dimissioni del giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, soprannominato "Xandao", colui che ha condannato Bolsonaro padre, al grido di "Bolsonaro libero, Xandao in carcere".

Il senatore Flavio Bolsonaro, 45 anni, che sfiderà il presidente brasiliano Lula alle presidenziali di ottobre, è intervenuto dal palco:

"Dobbiamo proteggere la Corte Suprema da Alexandre de Moraes. Quel frutto marcio non può contaminare l'intera Corte", ha dichiarato.

"Questo sodalizio Lula-Moraes sta per finire, ha aggiunto, in merito al giudice, ritenuto una figura controversa, che ha presieduto il processo in cui Jair Bolsonaro è stato condannato per tentato golpe, mentre il figlio dell'ex presidente denuncia le recenti rivelazioni su dei messaggi diretti tra il banchiere arrestato per una mega frode, Daniel Vorcaro, proprietario del Banco Master, e un numero attribuito a Moraes.

Vorcaro avrebbe chiesto assistenza legale al presidente della Corte Suprema pochi giorni prima del suo arresto, avvenuto lo scorso anno nell'ambito di uno dei più grandi scandali finanziari del Brasile.

Secondo gli osservatori dell'Università di San Paolo, alla manifestazione hanno partecipato circa 28.500 persone.

Sia Lula che Bolsonaro raccolgono il 41% delle intenzioni di voto in un eventuale ballottaggio, secondo un sondaggio Quaest pubblicato lunedì.

Lula, 80 anni, ha presieduto nello stesso giorno la parata militare nella capitale Brasilia per celebrare il 204esimo anniversario dell'indipendenza del Brasile.