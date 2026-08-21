ULTIME NOTIZIE 21 AGOSTO 2026

Brasile, Bolsonaro Jr dà il via alla campagna presidenziale

San Paolo del Brasile, 21 ago. (askanews) - Il candidato presidenziale di destra brasiliano, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente oggi in carcere, ha dato il via alla sua campagna elettorale a San Paolo, dove ha giocato a calcio e visitato una mensa dei poveri, mentre un gruppo di manifestanti ha protestato contro di lui e contro il governatore di San Paolo, Tarcisio Gomes de Freitas. Gli elettori della più grande economia dell'America Latina si recheranno alle urne il 4 ottobre. "Il Brasile non ce la fa più. Incontro molti imprenditori che mi dicono: 'Flàvio, resisterò altri 60 giorni; se non vinci queste elezioni, chiuderò la mia attività", ha dichiarato Bolsonaro.

"Ma ripuliremo questo disastro creato da Lula. Il governo ha speso troppo, ha accumulato debiti e ha trascinato con sé le finanze di ogni famiglia. E risolveremo il problema del debito del Brasile pareggiando il bilancio e abbassando i tassi di interesse, in modo che le persone abbiano la possibilità di pagare meno interessi su un periodo più lungo e uscire dalle difficoltà finanziarie in cui si trovano oggi", ha concluso.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi