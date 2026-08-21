Brasile, Bolsonaro Jr dà il via alla campagna presidenziale

San Paolo del Brasile, 21 ago. (askanews) - Il candidato presidenziale di destra brasiliano, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente oggi in carcere, ha dato il via alla sua campagna elettorale a San Paolo, dove ha giocato a calcio e visitato una mensa dei poveri, mentre un gruppo di manifestanti ha protestato contro di lui e contro il governatore di San Paolo, Tarcisio Gomes de Freitas. Gli elettori della più grande economia dell'America Latina si recheranno alle urne il 4 ottobre. "Il Brasile non ce la fa più. Incontro molti imprenditori che mi dicono: 'Flàvio, resisterò altri 60 giorni; se non vinci queste elezioni, chiuderò la mia attività", ha dichiarato Bolsonaro.

"Ma ripuliremo questo disastro creato da Lula. Il governo ha speso troppo, ha accumulato debiti e ha trascinato con sé le finanze di ogni famiglia. E risolveremo il problema del debito del Brasile pareggiando il bilancio e abbassando i tassi di interesse, in modo che le persone abbiano la possibilità di pagare meno interessi su un periodo più lungo e uscire dalle difficoltà finanziarie in cui si trovano oggi", ha concluso.