Brasile, Bolsonaro: "Continuiamo a lottare, Lula è il passato"

Goiana, 7 ott. (askanews) - Flavio Bolsonaro prova a tenere alta la mobilitazione dopo il successo al primo turno delle presidenziali brasiliane. A Goiania, due giorni dopo aver chiuso davanti a Lula con circa il 47% contro il 45%, il candidato del Partito Liberale ha radunato sostenitori e alleati in vista del ballottaggio del 25 ottobre.

Con lui sul palco anche Ronaldo Caiado, candidato al primo turno, e il rieletto governatore di San Paolo Tarcisio de Freitas. Caiado ha dato pubblicamente il suo sostegno a Bolsonaro.

Sul palco di Goiania il candidato ha richiamato anche la vicenda del padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro, agli arresti domiciliari mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe seguito alla sconfitta elettorale del 2022.

Il ballottaggio tra Flavio Bolsonaro e Lula è in programma il 25 ottobre. "Non smobiliteremo. Continueremo a scendere in strada. Continueremo a chiedere voti. Non dimenticate di votare il 25 - dice Bolsonaro - Quando guardate Lula, vedete il passato. Quando guardate Flavio, vedete il futuro; il futuro e la speranza".

"Non posso vedere mio padre da quasi 90 giorni per una decisione di un giudice della Corte Suprema", conclude il candidato presidente.