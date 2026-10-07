ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2026

Brasile, Bolsonaro: "Continuiamo a lottare, Lula è il passato"

Goiana, 7 ott. (askanews) - Flavio Bolsonaro prova a tenere alta la mobilitazione dopo il successo al primo turno delle presidenziali brasiliane. A Goiania, due giorni dopo aver chiuso davanti a Lula con circa il 47% contro il 45%, il candidato del Partito Liberale ha radunato sostenitori e alleati in vista del ballottaggio del 25 ottobre.

Con lui sul palco anche Ronaldo Caiado, candidato al primo turno, e il rieletto governatore di San Paolo Tarcisio de Freitas. Caiado ha dato pubblicamente il suo sostegno a Bolsonaro.

Sul palco di Goiania il candidato ha richiamato anche la vicenda del padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro, agli arresti domiciliari mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe seguito alla sconfitta elettorale del 2022.

Il ballottaggio tra Flavio Bolsonaro e Lula è in programma il 25 ottobre. "Non smobiliteremo. Continueremo a scendere in strada. Continueremo a chiedere voti. Non dimenticate di votare il 25 - dice Bolsonaro - Quando guardate Lula, vedete il passato. Quando guardate Flavio, vedete il futuro; il futuro e la speranza".

"Non posso vedere mio padre da quasi 90 giorni per una decisione di un giudice della Corte Suprema", conclude il candidato presidente.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi