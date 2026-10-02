ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2026

Brasile, a Rio il megacomizio di Lula a due giorni dalle elezioni

Rio de Janeiro, 2 ott. (askanews) - Il presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva tiene un comizio elettorale a Rio de Janeiro due giorni prima che gli elettori si rechino alle urne per le elezioni previste questa domenica 4 ottobre, il cui esito è molto incerto. Lula, 80 anni, ex sindacalista e figura storica della sinistra brasiliana, gikà presidente per tre volte in mandati non consecutivi, è in un serrato testa a testa con Flavio Bolsonaro, 45 anni, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato e attualmente agli arresti domiciliari. Se nessuno dei due contendenti fosse eletto con la maggioranza assoluta al primo turno, è previsto un ballottaggio il 25 ottobre.

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