Brand USA punta sul turismo internazionale con 250 ambasciatori

Monza, 9 lug. (askanews) - 250 anni di Indipendenza americana e milioni di mete da scoprire negli Usa. Brand USA, l'organizzazione di destination marketing degli Stati Uniti d'America, ha selezionato 250 Global Travel Trade Ambassador nei principali mercati internazionali, compresa l'Italia, dando vita a un network globale per promuovere il turismo internazionale negli Usa, rafforzare la conoscenza della destinazione e supportare la collaborazione negli anni a seguire. Ce lo racconta Fred Dixon, presidente e Ceo di Brand USA in questa intervista - una delle rarissime che concede - realizzata in Italia: "Abbiamo lanciato - dichiara - il nostro nuovo programma 'Global Ambassadors'. In occasione del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, annunciamo la nomina di 250 nuovi Ambasciatori Globali del Turismo per gli USA. Si tratta di consulenti di viaggio d'eccellenza provenienti da tutto il mondo; siamo entusiasti che ben 15 italiani facciano parte di questo gruppo inaugurale di ambasciatori del Turismo USA. Annunceremo presto i loro nomi: è per noi un grande onore averli come nostri rappresentanti sui rispettivi mercati, impegnati a celebrare e promuovere il meglio dell'America, ed è anche un'occasione per ringraziarli per il loro ruolo fondamentale nella vendita di viaggi verso gli Stati Uniti".

Quest'anno Brand USA ha lanciato una nuova campagna, "America the Beautiful", che invita i viaggiatori di tutto il mondo a scoprire i luoghi che amano o che magari hanno sempre sognato di visitare negli Stati Uniti d'America.

"Su americathebeautiful.com sono disponibili contenuti straordinari. Sempre in occasione del 250esimo anniversario, abbiamo lanciato 'American Originals': una piattaforma di contenuti nuova, coinvolgente e innovativa che celebra le esperienze offerte dai 50 stati e dai territori americani; invitiamo tutti i viaggiatori a scoprirla", aggiunge.

Un'altra risorsa messa a disposizione nell'ambito di questa iniziativa è la nuova piattaforma "Get Facts, Get Going".

"Si tratta di un punto di riferimento centrale per informazioni essenziali, come le procedure ESTA, le norme d'ingresso, le tariffe d'accesso ai parchi nazionali e altro ancora. Pensato per agevolare il viaggio e garantire che tutti si sentano i benvenuti negli Stati Uniti. Siamo molto orgogliosi del profondo legame che ci unisce al mercato italiano. Entrambi i Paesi rappresentano mercati turistici fondamentali l'uno per l'altro; l'Italia, in particolare, continua a essere tra i nostri primi 10 mercati di provenienza per i flussi turistici verso gli Stati Uniti", aggiunge Dixon.

Un rapporto consolidato che si traduce anche in un invito diretto ai viaggiatori italiani di Dixon che conclude: "Grazie mille. Vi aspettiamo in America".

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

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