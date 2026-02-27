ULTIME NOTIZIE 27 FEBBRAIO 2026

Brancale: quando canto guardo su e c'è mia madre. Poi si commuove

Sanremo, 27 feb. (askanews) - Serena Brancale si commuove in conferenza stampa. Il brano che porta in gara a Sanremo, "Qui con me", è molto personale, perché è dedicato a sua madre scomparsa pochi anni fa.

"Quando canto guardo su e lei è lì con me, alzando il braccio la indico e questa cosa mi aiuta tantissimo", ha raccontato. Un brano, ha detto, che per quello che significa "ora è di tutti; mi sono in qualche modo liberata, è come una liberazione. La musica non è solo accordi, ballare, quello che mi piace fare, la musica è anche una riflessione e quest'anno sul palco porto proprio una carezza e una lettera a mia madre".

