Brambilla: IA sfida tecnologica e umana, focus su parità di genere

Milano, 24 set. (askanews) - "La sfida dell'introduzione dei grandi progetti trasformativi digitali, in particolare quello della IA è non solo una sfida tecnologica, quindi investimenti in software, architettura e piattaforme e quant'altro, ma diventa una sfida soprattutto umana". Così Valeria Brambilla, Deloitte EMEA Audit & Assurance Leader a margine del Women Economic Forum Europe dedicato al ruolo delle donne nella ricostruzione dell'Ucraina in corso al castello di Tabiano.

"Stiamo realizzando - ha continuato - sempre più che l'IA è un enabler, non è una soluzione a tutti i problemi, ma soprattutto che l'IA richiede quello che viene detto lo human in the loop e quindi si sta osservando che le organizzazioni che stanno accompagnando grandi progetti trasformativi della organizzazione e delle loro persone a fianco a quello della trasformazione digitale stanno avendo i migliori risultati".

Grande attenzione viene riposta anche sulla parità di genere che "sta diventando un grande elemento di competitività per le imprese. Deloitte sta avviando tutta una serie di programmi nazionali e internazionali per favorire la parità di genere. A livello di assunzione abbiamo raggiunto la piena parità già a livelli ormai anche manageriali, vi è una presenza femminile molto, molto rilevante. In Italia abbiamo creato una female community ormai da qualche anno che è partita con 36 leader ora ne conta più di 100 che ha lo scopo di pensare ad una serie di iniziative interne ed esterne per favorire lo sviluppo della leadership femminile", ha concluso Brambilla.