ULTIME NOTIZIE 17 APRILE 2026

Braga al Global Progressive Mobilisation: alternativa già possibile

Barcellona, 17 apr. (askanews) - L'alternativa alla destra esiste già e può rafforzarsi in Italia, in Europa e nel mondo. È il messaggio lanciato da Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera, intervenuta a Barcellona alla Global Progressive Mobilization insieme ai leader dei partiti progressisti. Braga richiama i temi che, a suo giudizio, tengono insieme questo campo politico - pace, diritti, protezione sociale ed economica - e legge come segnali politici importanti il risultato del referendum in Italia, la sconfitta di Giorgia Meloni e quella di Viktor Orban in Ungheria.

"A Barcellona alla Global Progressive Mobilization insieme ai leader dei partiti progressisti di tutto il mondo per affermare che l'alternativa alla destra è possibile, c'è già - afferma Braga - mettendo al centro le battaglie che uniscono i partiti progressisti in tutto il mondo, quella per la pace, per la difesa dei diritti civili e sociali, per la protezione sociale ed economica delle persone".

"Il risultato del referendum, la sconfitta di Giorgia Meloni in Italia e poi la sconfitta di Orban in Ungheria - prosegue la parlamentare pd - dicono che l'Europa ha un ruolo fondamentale e può segnare davvero una discontinuità profonda in questa fase storica segnata dal disordine globale e dalla nascita di nuovi focolai di guerra".

"L'unione delle forze progressiste - conclude - può scrivere una pagina nuova in Italia, in Europa e nel mondo".

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