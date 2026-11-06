ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2026

Boxe, Imane Khelif torna a combattere dopo l'oro a Parigi 2024

Parigi, 6 nov. (askanews) - Non ha più combattuto dall'oro conquistato a Parigi 2024, ma il 15 dicembre Imane Khelif tornerà sul ring, sempre nella capitale francese, per il suo primo incontro tra professionisti. La pugile algerina, 27 anni, punta ora a conquistare una cintura mondiale. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa a Parigi, accanto a lei il suo allenatore Kamel Abdesselam e l'organizzatore dell'evento Yacin Berrabah:

"Certo, sono passati poco più di due anni dall'ultima volta che ho combattuto. Il ring e la boxe mi sono mancati davvero molto. Per quanto riguarda ciò che è successo ai Giochi Olimpici, si è trattato di una polemica a livello mondiale: io sono stata, innanzitutto, vittima di un'agenda politica. Comunque, ho lasciato riposare un po' la mente e ora ho deciso di intraprendere la carriera professionistica. Sono una campionessa olimpica, con una splendida medaglia d'oro al collo, ed è arrivato il momento di passare al professionismo".

Orgogliosa di essere una "campionessa olimpica algerina" e dopo le false accuse di essere un'atleta transgender, Imane oggi è titolare di una licenza professionistica femminile rilasciata dalla Federazione francese di pugilato e ha dovuto rinviare lo scorso aprile il suo primo incontro tra professionisti a causa di un infortunio subito in allenamento.

"No, oggi sto bene - rassicura - è vero, dopo la medaglia olimpica tutto cambia, ma oggi, dopo la medaglia olimpica sto bene, sono contenta, so come muovermi, so dove andare, so quanto amo la boxe, e se questa è la sfida di oggi, allora tornerò".

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