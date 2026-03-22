ULTIME NOTIZIE 22 MARZO 2026

Bossi, arrivata Meloni a Pontida: applausi ma anche il coro "Secessione"

Pontida (Bg), 22 mar. (askanews) - E' arrivata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'abbazia di San Giacomo a Pontida per i funerali di Umberto Bossi. La premier è stata accolta sul sagrato da Giancarlo Giorgetti, che da diverse ore accoglie tutti gli ospiti con i posti riservati, ed è stata salutata da diversi applausi e qualche "Vai Giorgia". Ma mentre entrava si sono fatti sentire anche i "nostalgici", con il coro "Secessione" e "Padania Libera", chissà se rivolto però al vice premier Matteo Salvini che in quel momento si affacciava sulla soglia della scalinata. "Padania libera" è stato scandito anche all'ingresso del presidente del Senato Ignazio La Russa.

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