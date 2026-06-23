ULTIME NOTIZIE 23 GIUGNO 2026

Borse in rosso, crollano i tech dopo il rally dell'AI

Milano, 23 giu. (askanews) - Giornata di forti vendite sui mercati finanziari, con i titoli tecnologici al centro del sell-off che ha colpito le Borse, dall'Asia agli Stati Uniti fino all'Europa. Dopo mesi di corsa, gli investitori tornano a interrogarsi sulle valutazioni molto elevate raggiunte dal comparto legato all'intelligenza artificiale e ai semiconduttori.

A guidare i ribassi sono stati proprio i produttori di chip oltre a SpaceX, che dopo il debutto record in Borsa è arrivata a scendere sotto il prezzo di collocamento. A Milano, Piazza Affari ha chiuso in ribasso dell'1,46%, risultando la peggiore tra le principali Borse del continente. In calo anche Parigi e Francoforte.

Dopo quasi tre mesi di rally, i mercati sembrano ora fare i conti con i dubbi sulla sostenibilità delle valutazioni del settore tecnologico e sull'assenza, almeno per ora, di ritorni concreti e rilevanti a fronte dei massicci investimenti annunciati nell'intelligenza artificiale.

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