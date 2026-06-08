Borsa Italiana, Scannapieco: costruire ponti rispettando prerogative

Milano, 8 giu. (askanews) - Sulle nomine dei vertici di Borsa Italiana e Mps, come Cdp anche in audizione alla Commissione banche "abbiamo spiegato che è importante che ci siano delle prerogative, come erano state negoziate all'epoca" negli accordi con Euronext. "La buona volontà può sempre permettere di costruire ponti, quindi dal lato nostro siamo aperti, sempre lo siamo stati, però è importante" che queste prerogative siano rispettate. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco durante un punto stampa oggi a Milano.

"Vedete, Borsa e Mps sono infrastrutture del Paese molto importanti, sono infrastrutture abilitanti per la crescita economica, l'ho detto in audizione, quindi per noi - ha ribadito - è importante che ci sia un'attenzione proprio perché hanno un effetto sistemico poi sull'economia, sul sistema finanziario del Paese".