Borrell: nessun progresso dopo incontro fra Kosovo e Serbia

Milano, 14 set. (askanews) - Il capo della diplomazia dell'Ue Josep Borrell ha annunciato che non ha portato a nessun progresso nei rapporti fra i due Paesi l'incontro la lui tenuto con il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti.

"Ce la stiamo mettendo tutta, ma sfortunatamente oggi non è stato possibile colmare le differenze. Devo anche informare che non ci sono stati progressi riguardo all'escalation delle tensioni nel nord del Kosovo", ha detto, aggiungendo "Mi dispiace dirlo, alla fine il tempo a nostra disposizione è scaduto, quelli che soffrono di più per l'incapacità dei loro leader di rimanere fedeli alle loro parole sono i cittadini."