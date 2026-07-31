Boom diamanti creati in laboratorio, in Italia acquisti raddoppiati

Milano, 31 lug. (askanews) - Un tempo considerati un'alternativa di nicchia, i diamanti creati in laboratorio stanno suscitando un interesse sempre maggiore anche tra gli acquirenti italiani. Secondo i nuovi dati di Catawiki, nel primo semestre del 2026 gli italiani hanno acquistato oltre il doppio dei gioielli con diamanti creati in laboratorio rispetto allo stesso periodo del 2025, rendendo l'Italia il terzo mercato europeo della categoria, dopo Germania e Francia. La crescita si inserisce in un trend europeo sempre più evidente: le ricerche su questi prodotti su Catawiki sono aumentate di oltre il 500% dal lancio della categoria nel 2024 e, solo nei primi tre mesi del 2026, gli acquirenti hanno speso in diamanti creati in laboratorio più di quanto avessero fatto durante tutto il 2024.

Questa dinamica riflette anche il valore economico della categoria. Dal 2024, il valore delle vendite è cresciuto di quasi il 2.000%, mentre il numero di gioielli venduti è aumentato di oltre il 5.500%. Secondo i dati di Catawiki la Germania resta il principale mercato europeo, con una domanda aumentata di oltre il 300% e vendite più che raddoppiate. Francia e Spagna registrano entrambe acquisti superiori di oltre 2,5 volte rispetto al 2025, mentre l'Italia si conferma il terzo mercato europeo della piattaforma.

Il prezzo più contenuto sta influenzando anche le preferenze d'acquisto. Nel settore della gioielleria, la dimensione media della pietra centrale è passata da 1,31 carati a 2,45 carati, mentre cresce la preferenza per forme allungate, come gli ovali. La crescente popolarità dei diamanti creati in laboratorio non significa però che quelli naturali stiano perdendo terreno: nel 2025 il numero di diamanti naturali venduti a livello globale è aumentato del 20% rispetto al 2023, a conferma che i consumatori scelgono i diamanti lab-grown accanto, e non in sostituzione, dei diamanti naturali.