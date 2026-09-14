Bonino, Saviano: la sua lezione è parlare anche con chi si disprezza

Roma, 14 set. (askanews) - La politica si fa "parlando anche con chi disprezzi", e "cercando il punto di prossimità", non trincerandosi dietro le ideologie senza perciò sporcarsi le mani. E' la lezione e l'eredità di metodo di Emma Bonino secondo Roberto Saviano, che l'ha spiegata ai cronisti a margine della veglia laica di ricordo della storica esponente radicale, ex commissario europeo ed ex ministra degli Esteri. Saviano si è detto grato perché Bonino gli è sempre stata vicina, quando riceveva attacchi tanto da destra come da sinistra e ha ricordato le tante "Emme", da quella che difende il diritto al'aborto a quella che difende il fine vita, quella che difende la laicità della scuola all'Emma che difende "due popoli e due democrazie in Medio oriente" e difende pure le democrazie occidentali. "Sono tutte Emma a cui ho voluto molto bene e quindi mi mancherà molto", ha detto lo scrittore e giornalista.