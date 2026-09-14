ULTIME NOTIZIE 14 SETTEMBRE 2026

Bonino, Rutelli: giusto ricordarla qui dove firmati Trattati Ue

Roma, 14 set. (askanews) - Emma Bonino è stata protagonista di battaglie politiche per far crescere la società italiana ed è giusto ricordarla con una veglia laica di celebrazione in Campidoglio, perché è il luogo dove è stato firmato il trattati istitutivo della Comunità europea (nel 1957). Lo ha detto Francesco Rutelli, ex esponente radicale, ex vicepremier ed ex sindaco di Roma a margine della commemorazione. "Il trattato che dà vita all'Europa unita", ha ricordato Rutelli, "ma qui su quelle scalinate abbiamo una fotografia, a conclusione di una battaglia che Bonino volle tantissimo, io ero sindaco e accogliemmo la firma del trattato per l'istituzione della Corte Penale Internazionale (Cpi) per sanzionare i crimini contro l'umanità".

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