ULTIME NOTIZIE 14 SETTEMBRE 2026

Bonino, Richetti: ostacolo a diritti non è scontro laici-cattolici

Roma, 14 set. (askanews) - Emma Bonino "un giorno mi disse che l'ostacolo al riconoscimento dei diritti non è mai una questione di scontro tra laici e cattolici, ma la difficoltà di chi "non si sente escluso da un diritto "non vivendo" l'esclusione e "pensa che non lo riguardi. Ecco, credo che il testamento che ci lascia Emma è: occupatevi anche di ciò che vi sembra non vi tocchi, di ciò che vi sembra che non vi riguardi". Questo il ricordo di Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, venuto a rendere omaggio alla storica leader radicale, alla camera ardente allestita alla sala della protomoteca del Campidoglio. "Cercheremo di raccoglierlo con dignità e onore", ha aggiunto.

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