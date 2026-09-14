ULTIME NOTIZIE 14 SETTEMBRE 2026

Bonino, Cappato: sua memoria viva, guardare al futuro delle sue lotte

Roma, 14 set. (askanews) - "La memoria di Emma Bonino è una memoria viva che guarda al futuro delle lotte che ci sono ancora da fare per chi ne avrà voglia, di qualsiasi orientamento politico. E per farla vivere ci vogliono i fatti, non le posizione e le ideologie che erano il contrario di ciò che Emma amava". Cosi Marco Cappato, arrivato alla camera ardente di Emma Bonino alla protomoteca del Campidoglio, insieme a Filomena Gallo con una delegazione dell'associazione Luca Coscioni di cui Cappato è tesoriere.

"Credo che l'affetto di tanta gente derivi dal fatto che al di là di ogni orientamento politico sono tantissime le persone, le donne ma non solo, ad aver incrociato nella propria vita, in momenti anche intimie drammatici, le lotte di Emma, per un giorno o per una stagion e più lunga", ha detto Cappato, già eurodeputato radicale nella Lista Bonino.

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