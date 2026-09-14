Bonino, Bonelli: la volta che mi disse "se vuoi puoi anche andar via"

Roma, 14 set. (askanews) - E' un aneddoto che dice molto del carattere, ma anche delle convinzioni liberali e libertarie di Emma Bonino, quello raccontato dal portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi-Sinistra (Avs) a margine della commemorazione della storica esponente radicale ed ex commissaria europea scomparsa venerdì scorso a Roma a 78 anni.

"Io - ha raccontato - ho avuto modo di conoscere Emma Bonino attraverso Marco Pannella di cui ero un grande amico perché Marco Pannella fu presidente della circoscrizione di Ostia. Andai a Via di Torre Argentina, entrai e vidi una nuvola di fumo, sembrava una nebbia, io dissi ma cos'è tutto questo fumo, si potrebbero aprire le finestre, magari qualcuno potrebbe smettere di fumare, Emma con un sorriso rigoroso mi disse: se vuoi, puoi anche andare via".

"Con lei l'Italia è diventata un paese più civile e più libero - ha detto Bonelli - le sue battaglie referendarie hanno reso l'Italia e in particolar modo le donne più libere quindi questo tutti gli italiani devono riconoscerlo, anche le nuove generazioni, non dimenticare".