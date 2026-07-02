Bonifiche, Pecoraro (Reg. Campania): nuova vita ai territori

Roma, 2 lug. (askanews) - Nel quadro della tappa campana del Master universitario di II livello M-TERACS, dedicato alla transizione ecologica e alla rigenerazione ambientale, il confronto di Villa Doria d'Angri ha messo al centro il rapporto tra formazione, istituzioni, imprese e riuso dei territori bonificati. Un tema decisivo per la Campania, chiamata a trasformare gli interventi ambientali in occasioni concrete di rigenerazione urbana, sociale e produttiva, ha dichiarato Claudia Pecoraro, Assessore all'Ambiente della Regione Campania:

"Essere qui rappresenta una grande opportunità per la Regione Campania, per le istituzioni coinvolte e soprattutto per i discenti che hanno scelto di partecipare a un Master capace di andare oltre l'ordinario, mettendo a sistema università, imprese ed enti locali. Come Regione abbiamo voluto dare subito un forte imprinting alla nostra azione in tema di bonifiche ambientali, anche attraverso la collaborazione con il Gen. Vadalà. L'obiettivo non è solo bonificare, ma immaginare il riutilizzo di questi luoghi: troppo spesso, dopo l'impiego di risorse pubbliche, le aree restituite alla collettività rischiano di rimanere vuote o di tornare a essere luoghi di abbandono. Dobbiamo invece trasformarle in simboli reali di rigenerazione ambientale e urbana, progettando insieme a università, laboratori e imprese interventi collettivi e sociali, dai parchi urbani agli spazi aperti per la comunità".