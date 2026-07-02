Bonifiche, Paparella: imparare transizione in luoghi intervento

Roma, 2 lug. (askanews) - All'interno della due giorni napoletana del Master universitario di II livello M-TERACS, percorso formativo d'eccellenza dedicato alla transizione ecologica e alla rigenerazione ambientale, promosso da CASD, Commissario Unico per le bonifiche e RemTech Expo Hub con il coinvolgimento di sei università italiane, studenti e partecipanti hanno preso parte ad attività sul campo, visite tecniche e momenti di confronto nei luoghi della rigenerazione, da Bagnoli-Coroglio a Napoli Orientale. In questo contesto, Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo, hub tecnologico ambientale di Ferrara Expo, ha dichiarato:

"Sono giornate particolarmente importanti per il percorso formativo del Master, che si conferma un vero laboratorio di conoscenza e applicazione sul campo. Sono presenti sei università, i tre promotori principali, CASD, Commissario Unico per le bonifiche e RemTech e numerosi discenti impegnati in attività che permettono di toccare con mano la complessità della transizione ecologica. Abbiamo visitato un centro di ricerca di grande rilievo, che sarà inaugurato a fine anno, e il sito in bonifica di Bagnoli, dove sono già a sistema tecnologie innovative che gli allievi hanno potuto osservare direttamente. È una grande esperienza formativa e operativa. Il prossimo appuntamento sarà a settembre, a Ferrara, con RemTech Expo".