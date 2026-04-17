ULTIME NOTIZIE 17 APRILE 2026

Bonifiche e rigenerazione, Ventura (VDP): formare risorse

Roma, 17 apr. (askanews) - Conferenza di presentazione a Roma del Master di II livello "Transizione ecologica e rigenerazione ambientale per comunità sostenibili", nuovo percorso di alta formazione promosso nell'ambito del Centro Alti Studi per la Difesa e del Ce.FLI, nato per approfondire in chiave interdisciplinare i temi della gestione del ciclo dei rifiuti, della bonifica ambientale e della sostenibilità applicata ai territori. Si tratta di una nuova iniziativa formativa alla sua prima edizione, che si colloca tra i primi percorsi dell'alta formazione della Difesa dedicati in modo organico e specialistico a questi ambiti, a conferma di una crescente attenzione verso competenze sempre più centrali per accompagnare i processi di risanamento, riconversione e rigenerazione ambientale del Paese. Il commento all'iniziativa dell'ing. Francesco Ventura, consigliere OICE e amministratore unico VDP di Roma.

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