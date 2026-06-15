ULTIME NOTIZIE 15 GIUGNO 2026

Bonelli: vergognose le parole di Nordio sul patentino antifascista

Roma, 15 giu. (askanews) - "Sono vergognose le dichiarazioni di Nordio, vorrei ricordargli che è vero che Mussolini ha apposto la firma nel 1931 al Codice penale ma quel Codice penale è stato modificato dalla Repubblica italiana, dalla lotta antifascista, dalle sentenze della Corte Costituzionale, stanno strizzando l'occhio ai neofascisti di Vannacci".

Lo ha detto il leader Avs Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, dopo le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio che, commentando l'istituzione del "patentino antifascista" proposto dagli organizzatori della Fiera nazionale della piccola e media editoria "Più Libri Più Liberi", ha detto: "Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il Codice penale, reca la firma di Mussolini".

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