ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2026

Bonelli: pronti a definizione programma ma non chiamateci "campo largo"

Roma, 10 ott. (askanews) - "Noi già da metà ottobre siamo pronti, saremmo anche pronti già da adesso a iniziare questa parte programmatica". Così Angelo Bonelli, leader insieme con Nicola Fratoianni di Avs a margine del festival del Manifesto alla Garbatella a Roma.

"Vediamo cosa succederà nell'area di centro, se si determinerà una lista oppure due liste o qualcosa di più, ma a quel punto va definito il perimetro dell'alleanza, che sta in via di definizione, e siamo pronti a costruire l'alleanza in tutti i suoi termini", ha detto, aggiungendo "noi non chiameremo questa alleanza campo largo, sia ben chiaro a tutti quanti". Come la chiameremo "lo decideremo insieme, ma una cosa è certa no campo largo".

Riguardo all'incertezza sulla data del voto Bonelli ha sottolineato "noi non stiamo ai tempi di Giorgia Meloni, deve capire una cosa che la democrazia, e quindi la data delle elezioni, non è qualcosa a sua disposizione, è qualcosa che riguarda tutta l'Italia, e quindi nel caso dovesse continuare con questo atteggiamento da vere e proprio tenebre, in ogni caso noi saremo pronti".

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