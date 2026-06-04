Bonelli: Meloni vuole il nucleare anche per scopi militari?

Roma, 4 giu. (askanews) - "Oggi si è scritta una pagina nera della storia della democrazia nel nostro paese". Così Angelo Bonelli, insieme ai deputati di Avs davanti a Montecitorio per un flash mob contro il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile appena approvato alla Camera.

"Il governo ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare. Vogliono il nucleare - spiega - un'energia estremanente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani. Bloccano le rinnovabili, è il segno del fallimento della strategia energetica di Giorgia Meloni e la cosa grave è che hanno detto no a un emendamento di Avs che chiedeva di fermare l'uso militare nel nucleare, hanno detto no, chiediamo a Meloni: che intenzioni hai, di fare un utilizzo anche militare del nucleare?".