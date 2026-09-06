ULTIME NOTIZIE 06 SETTEMBRE 2026

Bonelli: contratto alla tedesca? Eviterei riferimenti ai tedeschi oggi

Cernobbio (CO), 6 set. (askanews) - "A me non pare una novità questa" del contratto alla tedesca, "per noi il programma è fondamentale e riteniamo che ci impegni. Eviterei di fare riferimenti ai tedeschi perché quello che sta succedendo in Germania non mi affascina. Certo, dobbiamo costruire un programma con punti molto chiari e su questo prenderci un impegno con il Paese. Non per contraddire Matteo Renzi, ma questa è una questione che abbiamo ben chiara da tanto tanto tempo". Lo ha detto il leader dei Verdi Angelo Bonelli, a margine del Forum TEHA di Cernobbio, commentando la proposta di Matteo Renzi di un "contratto alla tedesca" per il programma del centrosinistra.

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