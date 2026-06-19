Bonelli (Avs): salvaguardare dignità Italia, via Meloni

Roma, 19 giu. (askanews) - "Pensavo di stare su 'Scherzi a parte', invece è tutto vero: le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo la premier ha rubato la dignità agli italiani. Io al posto suo mi farei da parte". Così Angelo Bonelli co-portavoce di Avs ha commentato con i cronisti fuori da Montecitorio, le parole del presidente Usa sulla premier Meloni, diffuse da La7.

Alla domanda se si sente di esprimere la solidarietà nei confronti della Premier Meloni per le parole del numero uno della Casa Bianca Bonelli ha risposto: "La solidarietà va agli italiani che purtroppo devono subire una presidente del Consiglio totalmente subalterna a Trump".

"Noi dicevamo a Giorgia Meloni di stare attenta, di non subire il ricatto di Trump sul 5% delle spese militari, sull'acquisto del gas' o quando lei diceva 'la guerra è illegittima, ma anche sì e anche no'. Queste sono le conseguenze", ha aggiunto.

"Penso che sia necessario salvaguardare la dignità degli italiani e penso che la cosa migliore sia che Meloni si faccia da parte e faccia a rappresentare l'Italia da qualcun altro. Noi siamo pronti", ha detto ancora.

"Al posto suo mi sarei profondamente vergognato: vedere la presidente Meloni fare la fila in attesa di un selfie con Trump è un qualcosa di incredibile. Questa è una cosa che l'Italia non può meritarsi", ha concluso.