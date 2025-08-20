ULTIME NOTIZIE 20 AGOSTO 2025

Bombe sul campo profughi di Al-Shati: "Colpiti e uccisi nel sonno"

Gaza, 20 ago. (askanews) - Il campo profughi di Al-Shati, sulle coste del Mediterraneo, nel Nord di Gaza, è stato uno degli obiettivi degli ultimi raid israeliani che hanno provocato al momento almeno 30 morti. Oltre 50 le vittime palestinesi negli attacchi di ieri. Ad Al-Shati fra le tende distrutte si aggirano i sopravvissuti.

"È arrivato un elicottero Apache, poi se n'è andato, ma dopo due minuti è tornato e ha bombardato delle persone mentre dormivano: bambini, un padre e una madre, cinque persone in tutto", dice Michel Maqdad.

"Hanno bombardato la tenda alle due del mattino e il bombardamento è stato intenso - spiega Aida Youssef - è stato difficile per tutti. Mi sono svegliata terrorizzata e anche le mie figlie si sono svegliate terrorizzate".

Tutto questo mentre il ministro della Difesa israeliano ha approvato un piano per l'occupazione di Gaza e ha autorizzato la chiamata alle armi di circa 60.000 riservisti, aumentando la pressione su Hamas, mentre proseguono i negoziati per il cessate il fuoco.

