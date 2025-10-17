Bombe sotto l'auto di Sigfrido Ranucci: esplosione poteva uccidere

Campo Ascolano, 17 ott. (askanews) - Sono due gli ordigni piazzati e fatti esplodere nella notte sotto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano, alle porte di Roma. "L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l'altra auto di famiglia e la casa accanto" Il video dopo la deflagrazione è stato diffuso sui social di Report. Sul posto sono intervenuti carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La potenza dell'esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Unanime la condanna del gesto, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi ha annunciato che sarà rafforzata al massimo la protezione, mentre la premier Meloni ha espresso piena solidarietà, ferma condanna per l'intimidazione al giornalista. Nei giorni scorsi il conduttore di Report aveva annunciato sui social i temi della prossima stagione del programma.