Bolsonaro, un giudice chiede l'annullamento del processo

Brasilia, 11 set. (askanews) - Il processo all'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro prosegue tra accelerazioni e battute d'arresto. Il giudice Luiz Fux ha chiesto l'"annullamento del procedimento per incompetenza assoluta" del Primo Collegio della Corte Suprema a giudicare il caso, perché Bolsonaro non ricopre più la carica di capo di Stato del Paese.

Il giudice Luiz Fux è stato il primo a votare per l'assoluzione dell'ex leader in un processo che ha visto due votazioni per la condanna, e altre due ancora da pronunciare. L'ex presidente di estrema destra, 70 anni, rischia una pena detentiva di oltre 40 anni se riconosciuto colpevole di aver cercato di riconquistare il potere con la forza dopo la sconfitta alle elezioni del 2022 contro il candidato di sinistra Luiz Inàcio Lula da Silva.

Questo processo oltre che a dividere il Paese tra sostenitori e oppositori di Bolsonaro però ha anche dei risvolti di politica internazionale, il governo brasiliano ha infatti condannato le dichiarazioni della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, secondo cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non esclude l'uso della forza contro il Brasile se l'ex presidente Jair Bolsonaro dovesse essere condannato.