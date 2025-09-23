ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2025

Bologna, una mostra sull'universo femminile nei dipinti dell'800

Bologna, 23 set. (askanews) - Quaranta dipinti e disegni di autori italiani e francesi dell'800 e '900 per raccontare l'universo femminile attraverso i volti, gli sguardi, gli atteggiamenti, i corpi, gli usi e i costumi. È la mostra "L'altra metà del cielo", allestita alla Galleria De' Fusari di Bologna. "Noi - ha detto ad askanews Vincenzo Nascetti, da 28 anni alla guida della galleria - esordimmo con un catalogo 25 anni fa che era dedicato al ritratto maschile. C'erano 15 ritratti di uomini a colori e una sola donna, che era la moglie di uno di loro, in bianco e nero. Fu una scelta voluta perché la mostra si intitolava 'Il suo ritratto maschile. Somiglianza e interpretazioni'. Da allora mi sono ripromesso di farne una anche sulle donne".

L'esposizione esplora diversi ambiti della vita femminile, e anche diverse tipologie di pittura, per creare un quadro il più ampio e sfaccettato possibile, ma anche di coinvolgere il visitatore in un'esperienza di scoperta. "La donna - ha aggiunto Nascetti - l'abbiamo scelta nel ritratto, l'abbiamo scelta nel nudo, l'abbiamo scelta nelle scene di genere, cercando di cogliere, soprattutto per quanto riguarda i primi due aspetti, il lato psicologico. E vorremmo che l'osservatore non si fermasse soltanto a questo, ma usasse l'opera d'arte come uno specchio verso se stesso. Ed è qui che poi l'opera d'arte ha la sua valenza superiore e più importante. Il fatto che personalmente ogni persona declina in modo esclusivo quello che sta vedendo".

Tra i dipinti in mostra anche "La prova del vestito" del bolognese Gaetano Palazzi, dipinto ritrovato che documenta aspetti quotidiani della vita femminile nell'Ottocento.

