ULTIME NOTIZIE 22 LUGLIO 2026

Bologna, Salvini: su Fakir aspettiamo verità scienza, non di piazza

Bologna, 22 lug. (askanews) - "La gente perbene non ha nulla da temere dal fatto che la polizia intervenga. La morte è tragica, ogni morte è una sconfitta, però aspettiamo le risultanze dell'autopsia e della scienza. Quindi senza additare poliziotti, carabinieri, Croce Rossa come colpevoli, spero che tutti colori che hanno cariche istituzionali prima di convocare piazze che rischiano di sfociare in violenza e guerriglia ci pensino due volte". "Tutti noi aspettiamo verità e giustizia, scientifica e non di piazza. Leggere sui muri 'sbirri assassini' è quacosa che fa male".

Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, che a Bologna ha incontrato il prefetto, il questore e una rappresentanza della polizia di Stato.

"Sono venuto a Bologna a ringraziare la polizia di Stato per quello che tutti i giorni fa per tutelare la sicurezza e la vita dei bolognesi, degli italiani in generale, ho voluto incontrare e salutare anche i ragazzi che hanno fatto servizio in piazza l'altra sera. Ci sono mesi di prognosi in ospedale, fratture, stampelle, fasciature per una violenza veramente inaccettabile e ci tenevo a esserci. Ho preso il Frecciarossa puntuale Roma-Bologna, mi riprendo il Frecciarossa, spero altrettanto puntuale Bologna-Roma per tornare in ufficio, però al di là dei comunicati e delle dichiarazioni ritenevo giusto e doveroso venire in questura a Bologna, che è la casa dei bolognesi, a ringraziare tutte le donne e gli uomini che fanno servizio e mi ha fatto piacere ad esempio sentire il dirigente del commissariato della Bolognina che in questi giorni sono tanti i cittadini che stanno andando in commissariato portando pensieri, portando fiori, portando regali: non è usuale", ha aggiunto Salvini.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi