Bologna, Salvini: basta odio contro le forze dell'ordine

Roma, 22 lug. (askanews) - Matteo Salvini interviene sui fatti di Bologna e attacca chi, a suo giudizio, alimenta un clima di odio e tensione contro le forze dell'ordine. Il ministro difende l'uso delle bodycam per polizia e carabinieri, considerate uno strumento decisivo per documentare gli interventi e fare chiarezza.

"La bodycam - dice Salvini - in cui credo personalmente da ministro, da segretario della Lega e da cittadino e da viaggiatore, è fondamentale sia per gli operatori delle forze dell'ordine che per gli stessi delinquenti, nel senso che tutto viene ripreso, ascoltato, documentato e quindi come accade sui treni riducendo il numero delle aggressioni, dei furti e delle rapine accade anche grazie a polizia e i carabinieri".

"Sono convinto - prosegue il ministro che a Bologna verrà fatta chiarezza e chi chiede giustizia avrà giustizia. Spiace che anche in questi giorni ci sia qualcuno che alimenta il clima di odio, tensione e conflitto nei confronti delle forze dell'ordine, chi indossa una divisa e mette a rischio la sua vita per salvare altre vite. Ecco, questo lo combatto senza e senza ma. Le nostre forze dell'ordine vanno non solo tutelate, apprezzate - noi ne stiamo assumendo migliaia in più, è stato adeguato lo stipendio, ci sono nuovi mezzi, nuovi strumenti - e quindi chi incita alla caccia, allo sbirro non fa un buon servizio al Paese".