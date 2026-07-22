ULTIME NOTIZIE 22 LUGLIO 2026

Bologna, Salvini: basta odio contro le forze dell'ordine

Roma, 22 lug. (askanews) - Matteo Salvini interviene sui fatti di Bologna e attacca chi, a suo giudizio, alimenta un clima di odio e tensione contro le forze dell'ordine. Il ministro difende l'uso delle bodycam per polizia e carabinieri, considerate uno strumento decisivo per documentare gli interventi e fare chiarezza.

"La bodycam - dice Salvini - in cui credo personalmente da ministro, da segretario della Lega e da cittadino e da viaggiatore, è fondamentale sia per gli operatori delle forze dell'ordine che per gli stessi delinquenti, nel senso che tutto viene ripreso, ascoltato, documentato e quindi come accade sui treni riducendo il numero delle aggressioni, dei furti e delle rapine accade anche grazie a polizia e i carabinieri".

"Sono convinto - prosegue il ministro che a Bologna verrà fatta chiarezza e chi chiede giustizia avrà giustizia. Spiace che anche in questi giorni ci sia qualcuno che alimenta il clima di odio, tensione e conflitto nei confronti delle forze dell'ordine, chi indossa una divisa e mette a rischio la sua vita per salvare altre vite. Ecco, questo lo combatto senza e senza ma. Le nostre forze dell'ordine vanno non solo tutelate, apprezzate - noi ne stiamo assumendo migliaia in più, è stato adeguato lo stipendio, ci sono nuovi mezzi, nuovi strumenti - e quindi chi incita alla caccia, allo sbirro non fa un buon servizio al Paese".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi