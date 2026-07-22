Bologna, Piantedosi: pregiudizio contro le forze dell'ordine

Milano, 22 lug. (askanews) - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene sulle polemiche legate all'operato delle forze dell'ordine e respinge quella che definisce un'inversione dell'onere della prova. Polizia e carabinieri, dice, godono di un alto gradimento tra gli italiani e gli episodi contestati sono ampiamente documentati anche da video e fotografie.

"Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani - osserva il ministro - dalla maggioranza degli italiani, fatta di persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio Paese".

"Poi - aggiunge - esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova quando c'è qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine: se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla. Tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati. Viviamo l'epoca in cui la la documentazione video fotografica è molto diffusa. Di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così", conclude il ministro.