Bologna, de Pascale: importanti parole del procuratore su Fakir

Bologna, 20 lug. (askanews) - "Credo che il sindaco abbia fatto molto bene a riunire la città, prima di tutto per un tratto di umanità. La perdita di una vita è sempre un dramma. Quando una persona perde la vita mentre è sottoposta a un provvedimento di polizia è chiaramente un elemento che desta grandissimo clamore, grandissima attenzione, grande preoccupazione". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine della manifestazione in piazza Nettuno a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir. "Sono state molto importanti le parole di oggi del procuratore della Repubblica - ha aggiunto - la garanzia che l'autorità giudiziaria, come immaginavamo e come accade sempre nelle nostre comunità, è in prima fila per la verifica di quanto è avvenuto e perché giustizia sia sempre fatta".

"E' chiaro che le immagini colpiscono, per l'esito che si verifica e anche perché sono immagini molto forti. La procura ha scritto che sta analizzando le immagini nel loro completo e credo che sia doveroso attenersi a questo. Nessuno più del procuratore in questo momento è nelle condizioni di poter parlare", ha proseguito de Pascale, secondo cui "dalle indagini medico-legali avremo altre informazioni molto importanti: tutti attendiamo dall'autopsia degli altri elementi per poter comprendere fino in fondo quanto è avvenuto".