ULTIME NOTIZIE 20 LUGLIO 2026

Bologna, Bonelli (Avs): immagini angoscianti, accertare la verità

Roma, 20 lug. (askanews) - "Le immagini che abbiamo visto a Bologna sono angoscianti: vedere un uomo inerme, che non rappresentava una minaccia di alcun tipo, essere gettato a terra, mentre chiedeva aiuto, e poi vederlo morire di fronte agli occhi non solo dei sanitari, ma all'insistenza di quei due agenti di polizia è un fatto che deve essere assolutamente accertato. Queste immagini in Italia non le vogliamo più vedere".

Così Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde, ha commentato la morte di Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, che ha perso la vita a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine.

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