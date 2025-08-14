ULTIME NOTIZIE 14 AGOSTO 2025

Bologna, 4 kg di "droga del cannibale" in casa, arrestato 29enne

Roma, 14 ago. (askanews) - La polizia di Bologna ha arrestato un giovane, incensurato, residente a Bologna in zona Barca, che nella sua abitazione aveva un deposito di droghe sintetiche. Ne sono stati sequestrati 8 kg.

Nella camera da letto del 29enne ,i poliziotti hanno trovato sostanze stupefacenti di vario tipo, divise in buste di plastica: oltre 2 kg di cristalli di MDMA, 2.200 pastiglie di diverse dimensioni e colore; 2 chili di Ketamina; oltre 4 di Mefredone, nota anche come "droga del cannibale" e 60 grammi di Metilone, noto anche come "sali da bagno", 65 grammi di Anfetamina e Metanfetamina, 23 grammi di Marijuana.

Sequestrate anche bilance e bilancini di precisione, materiali e strumenti per il sottovuoto e denaro contante.

In particolare la "droga del cannibale" e i "sali da bagno", chiamati così per l'aspetto salino, sono sostanze comparse più di recente sul mercato clandestino europeo con gravi effetti negativi sulla salute e sul comportamento umano. Ha spiegato Luigi Magliato, funzionario della polizia:

"Queste sostanze creano gravi danni, stimolano in particolare il sistema nervoso centrale e nell'immediato producono allucinazioni, eccitabilità e confusione, nel lungo periodo si registrano danni al sistema nervoso e agli organi".

CRONACA
15
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi