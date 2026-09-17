Bollo, Giani (Toscana): "Tagli a Sanità per marketing elettorale"

Firenze, 17 set. (askanews) - Nel decreto sul bollo auto "si parla di una compensazione di 2 miliardi e 200 milioni quando in realtà oggi il bollo porta addirittura 7 miliardi di entrate alle Regioni che poi vengono in gran parte destinate proprio alla Sanità". Lo ha detto, parlando ai giornalisti a Firenze, il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

"Si è annunciato che si taglia il bollo, ma in realtà si taglia da alcuni. La misura del bollo rimane assolutamente in piedi - ha continuato Giani - e addirittura il decreto spacciato per chissà quale rivoluzione copernicana sospende il bollo auto solo per un anno. Questo guarda caso è l'anno elettorale, quindi è una operazione di marketing elettorale così superficiale e populista che provocherà semplicemente danni".

"Considerate che poi - ha proseguito Giani - andando a leggere il decreto, la copertura finanziaria che ogni atto che incide sul piano della spesa va a trovare è nei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati agli investimenti. Quindi si imputa a una sostanzialmente spesa che viene dall'Europa per investimenti sulla parte corrente del bilancio".

"C'è in incostituzionalità e c'è da sentire cosa penserà la Commissione Europea. Insomma si è fatto un'operazione di grande demagogia, ma in realtà da un punto di vista della sostanza si riflette sul taglio di servizi sanitari".

Sulle conseguenze eventuali per il sistema sanitario, "sono convinto che dovremo fare di tutto perché dal testo che è stato approvato dal governo di cui ieri abbiamo avuto notizia dalle agenzie, io ho avuto per un livello semplicemente amicale il testo che è stato approvato, ancora deve essere nella Gazzetta Ufficiale, quindi leggiamo delle bozze. Da questo momento al momento della conversione mi auguro che ci sia il ritorno a un senso del buon governo, non al senso - ha concluso il governatore toscano - di fare una misura l'anno elettorale semplicemente per procacciarsi superficialmente voti".