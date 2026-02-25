ULTIME NOTIZIE 25 FEBBRAIO 2026

Bollette, Barabotti: risparmi miliardari per famiglie e imprese

Roma, 25 feb. (askanews) - Il Decreto Bollette rappresenta un primo tassello di un percorso volto a rideterminare strutturalmente il prezzo dell'energia sul mercato italiano, oggi legato per la stragrande maggioranza delle ore al prezzo del gas . Lo ha detto Andrea Barabotti, membro della Commissione Attività Produttive della Camera, intervenendo a Largo Chigi, format di Urania News. Barabotti ha spiegato che il provvedimento agisce su più leve. Da un lato interviene sulle componenti che incidono sulla formazione del prezzo dell'energia e sugli oneri generali di sistema; dall'altro introduce misure volte a ridurre il differenziale tra il prezzo del gas scambiato sul mercato italiano (PSV) e quello di riferimento europeo (TTF), così da ridurre uno squilibrio competitivo che penalizza il nostro sistema produttivo. È importante ricordare che il provvedimento interviene anche per abbattere il differenziale tra mercato europeo e mercato italiano del gas, con un impatto stimato fino a circa 2 euro per MWh sul prezzo finale . Secondo il deputato, il decreto è migliorativo rispetto ai precedenti interventi perché non si limita a misure una tantum, ma incide strutturalmente sulle dinamiche di mercato e sul fabbisogno degli oneri generali. Le misure sommate tra loro determinano risparmi nell'ordine di diversi miliardi di euro, migliorando la competitività delle imprese italiane . Sul fronte dei consumatori, Barabotti ha sottolineato il rinnovo del contributo straordinario a favore dei titolari di bonus sociale per l'energia: Un contributo aggiuntivo di 115 euro per circa 2,6 milioni di famiglie italiane, che si affianca al bonus sociale già previsto . Infine, per quanto riguarda le tutele contrattuali, Barabotti ha evidenziato la necessità di regolare il meccanismo del win-back, per impedire che pratiche di retention aggressive possano rendere il mercato meno trasparente e meno competitivo.

