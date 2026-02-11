Boeri: Casa Italia in Triennale unisce eleganza e innovazione

Milano, 11 feb. (askanews) - "Nel suo straordinario libro del 1950 'Discesismo' Carlo Mollino a un certo punto dice che lo stile plasma la tecnica. Questa cosa straordinaria ci fa capire come anche nello sport e nel mondo dell'innovazione tecnologica degli attrezzi per lo sport, l'eleganza e lo stile, siano degli elementi fondamentali, non perché elementi futili, ma perché effettivamente l'aerodinamica e la necessità dell'accelerazione rispondono a dei criteri di essenzialità che sono in qualche modo legate all'eleganza del stile, dunque plasmano una tecnologia. Credo che Triennale, ospitando Casa Italia, rappresenti in maniera eccellente questa fusione tra eleganza, innovazione e design". Lo ha detto il presidente di Triennale Milano Stefano Boeri, parlando della relazione tra la sua istituzione, che ospita Casa Italia a Milano, e le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.