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Boeing punta sul drone che vola accanto ai piloti

Farnborough, 22 lug. (askanews) - Boeing presenta al salone aeronautico di Farnborough il suo MQ-28 Ghost Bat, drone militare multi-ruolo sviluppato per l'aeronautica australiana. È un velivolo senza pilota pensato per operare accanto agli aerei con equipaggio, in missioni di combattimento, sorveglianza e ricognizione.

Glen Ferguson, direttore globale programma MQ-28: "Non stiamo sostituendo nessuno, non c'è un robot che esce e fa le cose da solo. Usiamo la tecnologia per estendere le capacità degli equipaggi. C'è sempre una persona che ha il comando del mezzo. È un'estensione dell'uomo nell'abitacolo".

Il programma è ancora in sviluppo, ma Boeing punta ad aumentare la produzione. Dodici esemplari sono già stati realizzati per l'Australia, altri sei sono in costruzione.

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