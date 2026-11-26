Roma, 26 nov. (askanews) - 3 nuovi principi attivi interamente Made in Italy. Al Mimit, alla presenza del viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, è stato presento l'investimento quinquennale di Boehringer Ingelheim nello stabilimento di Fornovo San Giovanni. Non una semplice scelta industriale ma una vera mossa strategica che possa contribuire all'autonomia strategica del nostro Paese.

L'incontro si è poi trasferito alla Terrazza Caffarelli, dove è stato approfondita la struttura dell'investimento. Tra i tanti dati esposti, uno in particolare sottolinea l'importanza del piano industriale di Boheringer: in un manifesto intergovernativo del 2025, tra il 60 e l'80 percento principi attivi utilizzati in Europa provengono da Paesi extra UE.

Le parole di Nedim Pipic, Country Managing Director e Head of Human Pharma di Boehringer Ingelheim Italia: "Sviluppare e produrre i principi attivi in Italia ed Europa significa rafforzare la sicurezza e l'autonomia strategica del nostro sistema sanitario ma anche del nostro Paese. Oggi dipendiamo in modo significativo da poche aree geografiche e mantenere la capacità produttiva ma anche le competenze e il know-how sul territorio locale rende le supply chain più resilienti".

L'intervista a Sara Frattini, Amministratrice delegata e Site Head dello stabilimento di Fornovo San Giovanni: "L'investimento previsto di 160 milioni nei prossimi cinque anni verrà impiegato concretamente per l'introduzione di queste nuove molecole e quindi l'adattamento degli nostri impianti chimici al trasferimento e alla produzione di almeno tre nuovi principi attivi. Al contempo, verranno anche adeguate le nostre tecnologie impiantistiche per renderle pronte alla produzione dei principi attivi che stiamo trasferendo e che trasferiremo in futuro".

Una scelta, quella di Boehringer, che funge anche da catalizzatore per la filiera del Made in Italy.

Le parole Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio: "Un investimento sicuramente importante perché non solo attiva il volano della ricerca ma anche quello occupazionale. A seguito della difficoltà dovute alla pandemia abbiamo vissuto un problema di difficoltà nell'approvvigionamento dei farmaci e dei principi attivi, e grazie a questo piano industriale si presenta un'alternativa concreta".

L'intervento di Carlo Riccini, Direttore generale Farmindustria: "Un investimento importantissimo per la crescita ed importantissimo per i pazienti italiani. Produrre farmaci innovativi che andranno a cambiare la vita di tanti pazienti è un orgoglio e un grande vantaggio: dobbiamo essere bravi a tenerci stretti gli investimenti e a far arrivare prima possibile in Italia i farmaci che vengono prodotti in Paesi esterni all'Unione Europea".

Boehringer Ingelheim porterà all'interno del Paese una nuova capacità produttiva insieme ad un rimodernamento degli asset. L'obiettivo è quello di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e ridurre le dipendenze esterne per consolidare ulteriormente il legame tra innovazione terapeutica, Made in Italy e beneficio per la comunità