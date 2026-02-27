ULTIME NOTIZIE 27 FEBBRAIO 2026

Bocelli: palco Sanremo importante, non fatevi cambiare dal successo

Sanremo, 27 feb. (askanews) - Il palco di Sanremo "fa paura soprattutto a chi inizia, a chi sa che da questo palco dipenderà buona parte del suo futuro artistico. Per gli altri credo sia un palcoscenico molto importante che va affrontato con grande rispetto e attenzione e senso di responsabilità per dare sempre il meglio di noi, come è necessario fare in ogni situazione": così il tenore Andrea Bocelli, che sarà super ospite della serata finale del festival di Sanremo, che prevede un omaggio a Pippo Baudo.

"Per quel che mi concerne se penso ai miei figli, credo che il momento giusto per cercare la via del successo sia quella di essere sufficientemente maturo per essere sicuro che il successo non ti cambi, per essere sicuro di poter rimanere quello che eri prima e quello che sei", ha sottolineato parlando a margine con i giornalisti.

