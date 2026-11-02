Bocelli in Indonesia: possano tutti i paesi essere liberi da guerra

Roma, 2 nov. (askanews) - Una dedica alle vittime innocenti delle guerre e un appello alla pace. Così Andrea Bocelli ha aperto il concerto a Borobudur, in Indonesia, che ha aperto per la prima volta le sue porte a un evento musicale così grande.

Migliaia gli spettatori intervenuti alla serata promossa e sostenuta dal ministro del Turismo indonesiano e da InJourney, società del governo, come dono al pubblico internazionale, in collaborazione con le diverse comunità religiose del Paese, compresa quella islamica.

Nel complesso monumentale patrimonio mondiale dell'Unesco, il tenore, messaggero della musica italiana nel mondo, ha intonato "The Prayer" e poco prima si è rivolto agli spettatori dedicandolo a tutti i bambini vittime innocenti dei conflitti di guerra di tutto il mondo: "Vorrei che il mio pensiero più sentito raggiungesse tutti coloro che stanno soffrendo in questo periodo: tutte gli innocenti che vivono le atrocità della guerra, o che perdono la vita a causa di essa. In questo momento, 'The Prayer' è l'unica cosa che possiamo offrire loro, e io la offro con tutto il cuore. Possano tutti i Paesi essere liberi dalla guerra. Pace, pace, pace".

Un'invocazione accolta da una standing ovation del pubblico. Il concerto fa parte del Romanza 30th Anniversary World Tour, la tournée che celebra i trent'anni dell'album che ha consacrato il tenore sulla scena internazionale.

Alla vigilia degli appuntamenti indonesiani c'erano state polemiche da parte del Consiglio degli Ulema indonesiani (MUI),

che accusavano Bocelli di sostenere Israele, chiedendo di boicottarne il concerto; polemiche smentite dal ministro della Cultura indonesiano, Fadli Zon, che aveva espresso massima fiducia nel tenore, dichiarando: "Non c'è stato alcun sostegno al sionismo da parte del Maestro Andrea Bocelli anzi". Il ministro aveva inoltre invitato l'opinione pubblica a distinguere i fatti dalle ricostruzioni non verificate sui social.

Il tour indonesiano proseguirà il 3 novembre a Giacarta per poi continuare ad Abu Dabhi, Canada, Sudamerica e Nord America.