Board of Peace, Trump: 'pace' facile da dire, difficile da fare

Washington, 19 feb. (askanews) - "È un giorno importante, e ci sono molte persone che ci guardano. Quello che stiamo facendo è molto semplice: si chiama Consiglio della Pace (Board of Peace, Ndr), e si basa su una parola facile da dire ma difficile da produrre: Pace. Ma la produrremo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, e alcuni di questi leader che sono con noi mi hanno aiutato molto durante questo primo anno. Abbiamo avuto un primo anno come probabilmente nessun altro nel nostro Paese, perché abbiamo risolto otto guerre e credo che ne arriverà una nona. Si è rivelato più difficile. Pensavo che sarebbe stato il più facile. Ma con la guerra, non sai mai cosa è facile e cosa non lo è". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump nel suo discorso di apertura della riunione inaugurale del Board of Peace.