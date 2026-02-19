Board of Peace, Tajani: Italia valuterà proposte, anche in sede Ue

Washington, 19 feb. (askanews) - "Quello che ci è stato presentato" oggi al Board of Peace, "mi pare interessante, lo valuteremo attentamente, ma non è certamente un'organizzazione per fare business, almeno per come apparsa oggi la cosa, per quello che è stato detto da tutti, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti. Mi pare che sia una proposta interessante da seguire, da valutare insieme agli altri paesi europei". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all'ambasciata italiana a Washington dopo la riunione inaugurale del Board of Peace.

"Se sarà il caso, ne parleremo anche al prossimo Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. Io dirò quello che pensiamo, quello che pensa l'Italia", ha aggiunto Tajani.